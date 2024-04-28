Пара Тома Голланда і Зендеї у Голлівуді вважається зразковою. Вони виглядають дуже щасливими разом й всіляко оберігають приватність власних стосунків. А їхня історія кохання жодного разу не була пов'язана зі скандалами. Том та Зендея не зраджують одне одного навіть на сторінках "жовтих" видань.

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За даними ЗМІ, закохані вже заручилися, хоча й не квапляться ділитися радісною новиною навіть з шанувальниками. Тим часом інсайдери повідомляють: Том та Зендея готові зробити наступний крок, який змінить їхнє життя. Пара вже всерйоз обговорює весілля. Однак жодних дат або іншої конкретики наразі не розкривають. Наголошують, що закохані не збираються порушувати приватність своєї лав сторі.

Пара щаслива разом. Водночас і Том, і Зендея наразі зосереджені на власних кар'єрах. Це забирає дуже багато часу. Однак закохані знаходять час, аби насолодитися товариством одне одного. До слова, наразі Том готується повернутися на британську сцену й зіграє Ромео Монтеккі у безсмертній драмі Шекспіра. Тим часом Зендея замислилася над поверненням до музики.