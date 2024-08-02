Психологи зауважують, що токсичне кохання – складно ідентифікувати. Це – не те, що людина обирає й не те, з чим може жити. Якщо провести у таких стосунках тривалий час, наслідки можуть бути руйнівними.

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Нездорова любов – це не те, що ви обираєте, це ситуація, в якій ви опинилися. І кожна людина може переживати її по-різному, тому її складно ідентифікувати або зрозуміти,

– наголошують експерти.



Токсичне кохання руйнує життя / Unsplash

Які ознаки вказують на токсичне кохання

Постійна критика. Вона не допомагає стати кращим або кращою, а лише спустошує. З часом цієї критики стає так багато, що людина починає сумніватися буквально у всьому.

Відчуття спустошення. Бо здорові стосунки – це завжди про відчуття внутрішнього наповнення. Коли сили додаються, а не забираються.

Знецінення цілей та мрій. У здорових стосунках – підтримка понад усе. А мрії обох партнерів підтримуються та робить все можливе, аби їх вдалося реалізувати.

Немає відчуття щастя. Цей пункт – найбільш красномовний, бо саме заради нього люди вступають у стосунки.