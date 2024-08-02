Психологи отмечают, что токсичную любовь – сложно идентифицировать. Это – не то, что человек выбирает и не то, с чем может жить. Если провести в таких отношениях длительное время, последствия могут быть разрушительными.

Обратите внимание Мужчина сделал одну деталь, чтобы спасти брак, и неожиданно стал миллионером

Нездоровая любовь – это не то, что вы выбираете, это ситуация, в которой вы оказались. И каждый человек может переживать ее по-разному, поэтому ее сложно идентифицировать или понять,

– отмечают эксперты.



Токсичная любовь разрушает жизнь / Unsplash

Какие признаки указывают на токсичную любовь

Постоянная критика. Она не помогает стать лучше или лучше, а только опустошает. Со временем этой критики становится так много, что человек начинает сомневаться буквально во всем.

Ощущение опустошения. Потому что здоровые отношения – это всегда об ощущении внутреннего наполнения. Когда силы добавляются, а не забираются.

Обесценивание целей и мечтаний. В здоровых отношениях – поддержка превыше всего. А мечты обоих партнеров поддерживаются и делает все возможное, чтобы их удалось реализовать.

Нет ощущения счастья. Этот пункт – наиболее красноречивый, потому что именно ради него люди вступают в отношения.