Чим завершилася їхня історія кохання: цікавий тест про кінопари нульових

Усі люблять дивитися на історії кохання – смішні вони чи сумні. Ми пропонуємо вам пройти тест на те, як добре ви пам'ятаєте романтичні фільми нульових років. Обережно! Вас може накрити ностальгія й непереборне бажання передивитися ці стрічки.

Романтичні фільми будуть актуальними завжди. Але фільми нульових мають свій шарм та естетику, вони зовсім інші від тих, які знімають зараз.

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Не будемо на довго затримувати вашу увагу й рекомендуємо одразу братися за тест. Ваше завдання відповісти, як завершилася історія кохання пари, яка зображена на фото. Аби полегшити завдання, ми додали назви фільмів.

Якщо якесь завдання виявилося для вас заскладним і ви забули, що ж було в кінці фільму, то це гарний натяк на те, що його варто переглянути.

Побачення у ресторані? Чи краще похід в кіно? Як би ви не вирішили провести вечір із коханою людиною, подбайте, щоб під рукою була продукція Durex®.

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А якщо ви справжній кіноман і у вас ідеальна пам’ять, то ми підготували підбірку з нових романтичних фільмів, які можна переглянути на Netflix.