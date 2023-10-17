Так, за словами астрологів, у сексі Терезам найкраще підходять Близнюки. Ці знаки зодіаку подарують одне одному неймовірне задоволення, пише 24 Канал.

А ви знали? Пристрасні коханці: які 3 знаки зодіаку найбільше люблять секс

Близнюки

У цих двох знаків спільна стихія – повітря. Їм дуже добре разом, особливо в ліжку. Терези та Близнюки вміють інтелектуально стимулювати одне одного, що призведе до додаткових гострих відчуттів у спальні.

Ці люди підживлюють цікавість одне одного. Вони чарівні та кокетливі, тож неймовірним буде не лише сам секс, а й прелюдія.

Терези та Близнюки – ідеальне поєднання. Така пара буде по-справжньому щасливою.

До речі 4 знаки зодіаку, які найчастіше сексуально фантазують

Гороскоп для Близнюків