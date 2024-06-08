У нас троє дітей, а всі думають, що я четверта, – тендітна жінка про шлюб з великим чоловіком

32-річна Керолін Фульц з Аризони виглядає дуже молодо. Хоч жінка вже 10 років одружена і народила трьох дітей, незнайомці часто думають, що сама вона – дитина, а її чоловік Дрю – її батько.

Подружжя жартує над своєю особливістю

Керолін дуже тендітна, її зріст – 164 сантиметри, а обличчя має ніжні дитячі риси. То ж 35-річний Дрю, який рано полисів, виглядає значно старшим за свою дружину. Його зріст – 183 сантиметри.

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Подружжя постійно зіштовхується з запитаннями незнайомців про те, чи Керолін дитина Дрю. Колись їх це дуже бентежило і засмучувало, але зараз закохані все переводять в жарт. Керолін народила коханому трьох синів й зізнається, що обожнює бути вагітною і народжувати.

Сини зростом вдалися у батька, то ж Керолін на фоні сімейства дійсно дуже крихітна.

Раніше я відчувала, що маю щось довести, ставши зрілим. Але чим старшою я стаю, тим більше сприймаю як комплімент те, що люди думають, що я все ще виглядаю молодо,

– сказала жінка.

Керолін постійно знімає кумедні ролики про свої стосунки: відео

Відео подружжя набирають багато переглядів та коментарів. Люди дивуються молодому вигляду Керолін.

Керолін та Дрю ведуть блог у соцмережах: відео

Керолін та Дрю дуже різні зовнішньо, але характерами пара зійшлася, а це – найважливіше.