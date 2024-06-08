Супруги шутят над своей особенностью
Кэролин очень хрупкая, ее рост – 164 сантиметра, а лицо имеет нежные детские черты. Так 35-летний Дрю, который рано полысел, выглядит значительно старше своей жены. Его рост – 183 сантиметра.
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Супруги постоянно сталкиваются с вопросами незнакомцев о том, есть ли Кэролин ребенком Дрю. Когда-то их это очень смущало и расстраивало, но сейчас влюбленные все переводят в шутку. Кэролин родила любимому трех сыновей и признается, что обожает быть беременной и рожать.
Сыновья ростом удались в отца, поэтому Кэролин на фоне семейства действительно очень крошечная.
Раньше я чувствовала, что должна что-то доказать, став зрелой. Но чем старше я становлюсь, тем больше воспринимаю как комплимент то, что люди думают, что я все еще выгляжу молодо,
– сказала женщина.
Кэролин постоянно снимает забавные ролики о своих отношениях: видео
Видео супругов набирают много просмотров и комментариев. Люди удивляются молодому виду Кэролин.
Кэролин и Дрю ведут блог в соцсетях: видео
Кэролин и Дрю очень разные внешне, но характерами пара сошлась, а это – самое важное.