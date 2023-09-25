"Вона має право почуватися жінкою": Тарас Цимбалюк зізнався про серйозну розмову з коханою

Весною 2022 року Тарас Цимбалюк, після чотирьох спільних років життя, шокував прихильників своїм розлученням з візажисткою Тіною Антоненко. Після цього актор віддався своїй професійній кар'єрі та навіть не думав про нові романтичні стосунки.

Втім, уже пройшов рік, як актор серіалів "Зв'язок", "Жіночий лікар" та "Спіймати Кайдаша" перебуває в стосунках з підприємницею Світланою Готочкіною. Вони познайомилися влітку 2022 року.

Рекомендуємо "Поки смерть не розлучить нас": Шакіра розповіла про життя із Жераром Піке

Історія зустрічі Тараса Цимбалюка зі Світланою

"Взагалі я вважаю, що це дуже тонка матерія. Як тут можна щось спрогнозувати? Адже ти можеш бути в стосунках, побачити когось, і все – тебе ніби інсультом прошибає, – зазначив Тарас Цимбалюк в інтерв'ю Маші Єфросиніній в YouTube-проєкті "Екзамен. Нова реальність". – Я був повністю в роботі, ні на що не розраховував і не планував жодних нових стосунків. Тоді повністю розслабився й кайфував від цього внутрішнього стану".

Початок нових стосунків – трепетний момент. Почуватися в цей час більш захищено можна з презервативами Durex® . Вже понад 90 років бренд покращує якість та створює нові продукти, серед яких ви знайдете ті, що підходять саме вам та вашому партнеру.Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Extra Safe (максимальна надійність), 3 шт. та 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Але 28 серпня український актор зустрів майбутню кохану в Києві. Вони познайомилися через його подругу Настю. "Вона зняла сторіс, відмітила мене. Свєтуся перейшла на мою сторінку й лайкнула кілька фото. Я перейшов на її профіль, теж лайкнув пару фоточок. У мене був класний настрій! Ми списалися й через кілька годин уже зідзвонилися. Вона тоді була у Варшаві. Проговорили чотири години, постійно сміялися, – розповів Тарас. – Переписувалися місяць. А наприкінці вересня зустрілися в Києві. І відтоді ми разом".

Про серйозну розмову з коханою

Тарас підкреслив, що ретельно обдумав багато аспектів, щоб не повторити минулих помилок. Цієї миті вони, як закохані, продовжують активно працювати над своїми стосунками, включаючи й важкі розмови на серйозні теми.

Під час гастролей у Львові ми порушили тему грошей і заробітку. Я тоді практично нічого не заробляв, але не дозволяв собі, щоб кохана за щось платила. Також намагався робити подарунки. Вона має право почуватися жінкою, хоч як би погано в мене було в фінансовому плані,

– зауважив актор.

Але Світлана сказала: "Не переймайся, все буде добре. Я вірю в тебе і в те, що все складеться. Чудово бачу, оцінюю все, і це абсолютно не головне». Їй не вистачало того, що є в наших стосунках. І вона дуже це цінує. Ми розставили всі крапки над "і". Кохана вірить в мене. А це означає, що я маю йти лише вперед".

Інтерв'ю з Тарасом Цимбалюком: дивіться відео онлайн