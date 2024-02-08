Ніщо не віщувало біди. Енн готувалася до весілля з нареченим. Аж раптом його мама, яка раніше видавалася напрочуд милою жінкою, вирішила підлити масла у вогонь.

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Що взагалі трапилося

Зі своїм майбутнім чоловіком Енн познайомилася під час навчання у коледжі. Їхні стосунки розвивалися поступово й без втручання сторонніх людей. Зрештою, хлопець освідчився. Енн відповіла "так". Здавалося, що попереду чекають лише приємні миті.

Енн почала з радістю готуватися до весілля. Але несподівано активізувалася люба свекруха. Вона почала втручатися в абсолютно все.

Вона хотіла взяти все у свої руки. Мовляв, всі повинні хвалити мене за те, що я народила цього хлопчика, він навіть не може одружитися без мене,

– розповіла Енн.

Мама купувала нареченому весільний костюм. Мама обирала музику для свята. Мама вирішувала, яким буде перший танець. У процесі підготовки Енн почалося здаватися, що майбутня свекруха просто хоче зайняти роль нареченої на весіллі (не буквально, звичайно, а – за важливістю).

Зрештою, Енн зізналася майбутньому чоловікові, що їй це все – не надто подобається. Разом вони ухвалили рішення не запрошувати його маму на весілля. Коли свекруха дізналася про це, вона забрала речі й пішла. Тим часом рідні нареченого вважають, що він та Енн – винні у всьому.