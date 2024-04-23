Наречений був на варті: свекруха потайки приміряла весільну сукню невістки й спричинила скандал

До весілля залишилося кілька днів, а наречена у розпачі. Все тому, що свекруха, попри заборону майбутньої невістки, поміряла її весільну сукню. Це все призвело до великої сімейної драми.

Свекруха одержима весільними сукнями

Наречена багато працювала, щоб купити ту весільну сукню, про яку вона мріяла. За своє особливе вбрання жінка заплатила 3,7 тисячі доларів.

До теми Наречена в розпачі: злодій вкрав весільну сукню за 2 тисячі доларів

Після купівлі сукні майбутня свекруха благала, щоб обраниця її сина дозволила поміряти вбрання. Однак наречена була категорично проти, оскільки сама ще не встигла пройтися у ній до вівтаря. Тоді свекруха навіть пропонувала дівчині гроші – 100 доларів за примірку. Жінка пояснювала, що дуже любить весільні сукні і буквально ними одержима. Однак ніщо не могло змінити думки нареченої – вона була проти. Сама думка про те, що матір чоловіка одягне її весільну сукню до весілля, викликала у дівчини огиду.

Днями наречена раніше повернулася з роботи і побачила вдома свого коханого.

Побачивши мене, він злякався і намагався не дати мені зайти у кімнату. Він намагався написати комусь повідомлення на свій телефон. Я відчинила двері й була вражена, побачивши його маму, яка стояла там у моїй сукні. Я миттєво дістала свій телефон і сфотографувала її на нього,

– розповіла дівчина.

Наречена була розгнівана. Сукня, яку приміряла свекруха, одразу втратила для неї привабливість. Дівчина вимагала, щоб мама нареченого купила їй нову сукню за 3 дні, інакше вона всім покаже фото, де жінка стоїть у її весільній сукні. Через це свекруха розридалася, а наречений обурився і накричав на свою кохану.

Наречений обрав сторону матері

Чоловік не розумів, чому наречена так обурилася і сказав їй легше ставитися до цієї ситуації.

Але я відмовився його слухати, тому що, на мою думку, сукню повинна носити наречена і тільки наречена,

– пояснила дівчина.

Через сімейний скандал наречений почав жити у будинку матері. За кілька днів чоловік подзвонив дівчині і сказав, що дасть гроші на нову сукню, але за певних умов. Так, наречена має перепросити у майбутньої свекрухи, видалити фото і заприсягтися, що вона не має копії, а також вийти з сімейного групового чату і місяць не заходити у фейсбук.

Читайте також Трагедія у день весілля: святкування у Бразилії завершилося загибеллю нареченої

Дівчина не знає, що їй робити, оскільки ця ситуація її дуже засмучує. Вона не хоче просити пробачення у матері нареченого, адже та порушила її особисті кордони.

Користувачі стали на сторону нареченої і порадили їй добре подумати, чи виходити заміж. У сімейній сварці наречений обрав сторону матері, а тому користувачі вважають, що у майбутньому він завжди так робитиме.