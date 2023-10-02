Найгірша пара: 3 знаки зодіаку, які взагалі несумісні зі Стрільцями

Найкраща сумісність у Стрільців з Левами, Овнами та Водоліями. Тим часом декілька інших знаків їм категорично не підходять.

Так, згідно з астрологією, йдеться про Рака, Скорпіона та Риб. Саме з ними у Стрільців найгірша сумісність, пише 24 Канал.

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Рак

Представники цього знаку зодіаку обожнюють домашній затишок та стабільність, у той час, як Стрільці завжди шукають пригод і свободи. У них різні погляди на життя.

Також Раки емоційно чутливі й потребують великої уваги, натомість Стрільці — більш незалежні та скромні у вираженні своїх почуттів. У цієї пари ймовірні постійні конфлікти.

Астрологи зауважили, зо у питанні прийняття рішень, Раки більш обережні й можуть ретельно зважувати всі можливі варіанти. Тим часом Стрільці часто ризикують і довіряють своїй інтуїції.

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Скорпіон

Скорпіони схильні до інтенсивних емоцій і глибоких роздумів. Окрім того, ці люди нерідко проявляють ревність і намагаються контролювати свого партнера.

Тим часом Стрільці понад усе цінують свободу та легкість життя. Через це між ними буде постійна напруга.

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Риби

Представники різних стихій — Вогню та Води — мають погану астрологічну сумісність. Цікаво, що союз Риб і Стрільця вважають одним з найбільш конфліктних.

За словами астрологів, їхні стосунки завжди ґрунтуються на суперечливості характерів. Це може призвести до сильного розчарування.

Цікаво, що погляди на життя представників цих знаків взаємосуперечливі. Так, Риби зазвичай приховують свою емоційність під маскою мовчазності. Через це вони здаються флегматичними та холодними.

Стрілець навпаки, — відкритий і харизматичний. У ньому постійно вирує нестримна енергія, що передається на інших людей. Цей знак зодіаку звик самостійно усувати перешкоди на шляху до своєї мети, сміливо йти вперед, не виявляючи жалю до самого себе.

Така поведінка нерідко взагалі незрозуміла Рибам. Вони віддають перевагу плисти за течією і лише зрідка змінювати темп життя.

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