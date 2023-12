У ромкомах нам часто показують головну героїню, яка почувається абсолютно нещасною без загадкового містера Х. І доки Бриджит Джонс на екрані засинає після келиха вина під All By Myself, тисячі глядачок бояться піти її шляхом.

5 ознак, що твоїми стосунками керує не кохання, а страх

Постійно уявляєш себе з кимось іншим. Це стається, коли партнер не задовольняє твоїх емоційних потреб.

Це стається, коли партнер не задовольняє твоїх емоційних потреб. Відчуваєш недостатній рівень емоційного зв'язку.

Тобі хочеться обговорювати з партнером лише буденні речі. Наприклад, що купити на вечерю або хто завезе машину на мийку. Без сумніву, це – важливо. Однак ще важливіше – ділитися мріями, бажаннями, страхами. Тебе мучить постійне хвилювання.

Стосунки – ніби повербанк підзаряджають тебе тривожними думками. Водночас й перспектива залишитися самотньою лякає сильніше за найгірший нічний жах. Партнера немає у твоїх думках про майбутнє.

З ним не хочеться розділити вихідні, відпустку, життя. А думка про те, що й через двадцять років ви прокинетеся разом, видається абсурдною. Ви не пізнаєте одне одного у стосунках. Ти не зможеш відповісти, який улюблений фільм у твого партнера. Чи боявся він темряви у дитинстві. Яка його головна мрія.

Якщо ти зібрала усі 5 "плюсів", настав час переосмислити свої стосунки. І неодмінно запроси на побачення… себе. Бо коли закохаєшся у себе, страх самотності подумає: "та ну, я тікаю".