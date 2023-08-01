24 Канал зібрав декілька основних причин невдач у стосунках на відстані. Знаючи їх, ви можете оцінити свої перспективи і не припускатися подібних помилок, де третій зайвий – кілометри.

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ТОП-5 найпоширеніших проблем

Відсутність прогресу та плану ставить хрест у стосунках на відстані. Такі результати показало одне опитування і, як виявилося, це одна з головних проблем. Підсвідомо партнери хочуть розуміти, що буде завтра чи за місяць. А кордони та кілометри перешкоджають побудові спільних планів.

Відстань не дає будувати спільні плани / Фото з відкритих джерел

Різні міста формують й інші життя партнерів: їхні звички, коло друзів. Різниця у ритмах та способах проведення часу може призвести до того, що вони просто перестануть перебувати "на одній хвилі". Таким чином втрачається цікавість одне до одного і вже немає бажання далі працювати над стосунками.

Щоб вирішити ці проблеми, дехто з пар ставить собі за правило бачитися бодай декілька разів на місяць. Але тут може стати на заваді фінансове питання. Часті поїздки відбирають не лише час, але й гроші, що автоматично зменшує кількість побачень.

Одна з проблем у стосунках на відстані - недостатня кількість спілкування / Freepik

Як наслідок попередній проблемі – відсутність достатньої кількості спілкування і співпереживання. Здавалося б, проблеми не приносять нічого добро парам, але їхнє спільне вирішення може зміцнити стосунки. Повноцінно бути в курсі хвилювань свого партнера на відстані вкрай складно. Тут підставляти своє плече допомоги може той, хто поруч і це викликає надумані підозри про інші зв'язки.

Підозра у зраді може поставити крапку у стосунках на відстані / Фото з відкритих джерел

Зрештою, секс є важливою складовою. У стосунках важлива не лише емоційна, але й фізична близькість. Кілометри перешкоджають задовольнити свої потреби і таким чином пари відчувають себе ще більш роз'єднаними.

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