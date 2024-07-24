Загалом порівняння однієї людини з іншою – дуже погана ідея. Love 24 розповідає, як вона може вплинути на стосунки.

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Як одна фраза може вбити стосунки

Більшість дорослих травм – родом з дитинства. На жаль, часто трапляються моменти, коли батьки порівнюють свою дитину з іншими. Це залишає відбиток на все подальше життя й змушує хибно повірити, що любов потрібно заслужити.



Порівняння знецінює / Unsplash

Тому, порівнюючи свою кохану людину, ви можете розблокувати її травматичні спогади, а також – знецінюєте її унікальний досвід. Загалом це варто вважати табу у стосунках.

Дуже часто до порівнянь може вдатися людина, яку й саму порівнювали. Цей досвід найкраще пропрацювати з психологом. Тоді буде шанс збудувати гармонійні та довготривалі стосунки, які приноситимуть щастя, а не доставлятимуть біль.