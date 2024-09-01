Цікаво, що майже всі члени королівської родини мають свої милі прізвиська. Наприклад, королеву Єлизавету ІІ рідні називали Лілібет. Тим часом принц Філіпп звертався до коханої "капусточка".

Зверніть увагу Була категорично проти Кейт: ЗМІ розкрили дані про відносини королеви Камілли й принца Вільяма

Тим часом король Чарльз і королева Камілла обмінюються милими прізвиськами "Фред" та "Гледіс". Вони використовують їх упродовж десятиліть.

Як Кейт Міддлтон називає принца Вільяма

Тим часом Кейт Міддлтон називає коханого "Великий Віллі". Цікаво, що "Віллі" принца Уельського називають й інші члени родини. Зокрема, таке прізвисько брата згадує принц Гаррі у своїх мемуарах "Запасний".



Кейт вигадала миле прізвисько чоловікові / Getty images

Варто зауважити, що нещодавно ЗМІ розкрили, як Кейт Міддлтон досягнула миру у шлюбі. Раніше подружжя дуже часто й бурхливо сварилося. Однак згодом Кейт Міддлтон почала ставитися до принца Вільяма як до своєї четвертої дитини. Це допомогло подружжю переосмислити свої стосунки й досягнути злагоди.