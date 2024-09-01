Интересно, что почти все члены королевской семьи имеют свои милые прозвища. Например, королеву Елизавету II родные называли Лилибет. Между тем принц Филипп обращался к любимой "капусточка".

Обратите внимание Была категорически против Кейт: СМИ раскрыли данные об отношениях королевы Камиллы и принца Уильяма

Между тем король Чарльз и королева Камилла обмениваются милыми прозвищами "Фред" и "Глэдис". Они используют их на протяжении десятилетий.

Как Кейт Миддлтон называет принца Уильяма

Между тем Кейт Миддлтон называет любимого "Большой Вилли". Интересно, что "Вилли" принца Уэльского называют и другие члены семьи. В частности, такое прозвище брата вспоминает принц Гарри в своих мемуарах "Запасной".



Кейт придумала милое прозвище мужу / Getty images

Стоит заметить, что недавно СМИ раскрыли, как Кейт Миддлтон достигла мира в браке. Ранее супруги очень часто и бурно ссорились. Однако впоследствии Кейт Миддлтон начала относиться к принцу Уильяму как к своему четвертому ребенку. Это помогло супругам переосмыслить свои отношения и достичь согласия.