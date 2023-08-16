Підкорювачка чоловічих сердець: легендарна Мадонна відзначає 65 років!

Протягом десятків років ця жінка була у центрі уваги прихильників, папараці та, звісно, чоловіків. Інколи вона шокувала своїми витівками, але ніколи не зраджувала собі і була справжньою. Легенді світової сцени співачці Мадонні сьогодні 65 років!

Відкриваємо завісу особистого життя зірки і розповідаємо про усі романи. Чи став хтось з її чоловіків тим самим справжнім коханням – читайте подробиці.

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Сценарист, художник, ді-джей, журналіст

Перший гучний роман Мадонни пов'язують зі сценаристом Деном Гілроєм. Вони зустрілися на вечірці у 1979 році, провели декілька ночей разом. Але саме він спрямував її на заняття музикою – просто дав у руки гітару. Згодом Мадонну запросили у Париж стати фоновою співачкою в одного музиканта. Майбутня зірка почувалася самотньо і єдине, що її рятувало – листування з Деном.

Ден Гілрой / Wiki

Гілрой був не лише романтичним у листах, але й турботливим на ділі. Захворівши на пневмонію, Мадонна вимушена була повернутися до США. Чоловік доглядав кохану. Але згодом прагнення майбутньої поп-діви займатися музикою і розвиватися у цій сфері поставило жирну крапку у їхніх стосунках.

Я була набагато цілеспрямованою та комерційно налаштованою,

– говорила Мадонна.

На заміну сценаристу прийшов художник Жан-Мішель Баскія. З Мадонною вони зустрілися у 1982 році. Співачка була у захваті від його робіт і одержимістю до написання картин. Утім, цей роман тривав недовго. Цього разу проблема була не в жінці, а наркотичній залежності Баскія.

Він був дивовижною людиною. Коли ми розлучилися, Жан-Мішель змусив мене повернути усі його картини. Згодом він зафарбував їх повністю чорним,

– пригадала артистка.

У 1983 році Мадонна зустріла ді-джея Джона Бенітеза. Вони одразу подружилися і начебто заручилися, а друзі чоловіка вважали, що їхній роман буде довготривалим. Але незадовго Мадонна переключила свою увагу на одного журналіста і вже за два роки розійшлася з Бенітезом.

Мадонна і Джон Бенітез / Рон Галелл

Шон Пенн

1985 рік приніс Мадонні зустріч з її першим офіційним чоловіком Шоном Пенном. Їхній роман був досить бурхливим і вже за 6 місяців пара одружилася.

У нас було так багато спільного. Він майже як мій брат. Його темперамент схожий на мій. Це не сприяє ідеальним стосункам, але ми будемо старатися,

– коментувала зірка.

І вони дійсно старалися та пристрасті брали гору. Шон досить часто ревнував Мадонну, підозрював її у стосунках з іншими чоловіками, хоча співачка це заперечувала. Зрештою, жінка зрозуміла, що шлюб не приносить їй щастя і подала на розлучення.

Шон Пенн і Мадонна / ndtv.com

Після розриву пара зберігала дружні стосунки. А Мадонна навіть жартувала про повторний шлюб, якщо Шон запропонує 150 тисяч доларів на благодійному аукціоні.

Модель, актор, охоронець, репери, баскетболіст

Довго горювати з приводу розлучення Мадонна не стала. Вже за рік почала зустрічатися з моделлю Тоні Вордом. Але він обрав іншу, одружившись з нею на швидкій церемонії у Лас-Вегасі.

У 1989 році Мадонна зустріла старшого на 21 рік актора Воррена Бітті. Вони зустрічалися протягом наступних 15 місяців. Та крапку, як і в перших стосунках співачки, поставила робота, а точніше розбіжності у поглядах на неї.

Мадонна і Воррен Бітті / Getty Images

Наступним обранцем поп-діви став Джим Олбрайт, який починав працювати з нею як охоронець. Мадонна буквально змусила його розлучитися зі своєю дівчиною і повністю бути з нею. Пара була близька до офіційного шлюбу, але ревнощі, підозри у зраді поставили крапку і в цих стосунках.

Вона ніколи не була вірною одному чоловіку. Вона вірна лише собі,

– казав Олбрайт.

Не винятком для цієї тези стали й стосунки з репером Ванілою Айсом. Вони були схожі на веселу пригоду, але Мадонна хотіла більш серйозного і навіть зізнавалася, що сумує за Шоном Пенном. Розвіяв ці думки інший репер – Тупак Шакура. Їх звела спільна вечірка, але назвати успішними ці відносини вкрай важко.

А от короткотривалий роман із баскетболістом Деннісом Родманом став найпростішим у житті Мадонни.

У нас ніколи не було проблем,

– заявляв Родман.

Хоча чоловік серйозно не сприймав роман з поп-дівою, вона мала серйозніші плани. За словами баскетболіста, зірка навіть пропонувала йому солідну суму грошей, аби завагітніти.

Кокетливий факс Кеннеді

Звісно, у житті артистки не обійшлося й без впливових чоловіків-політиків. Цю роль зайняв Джон Кеннеді-молодший. Мадонна кокетувала з ним, листуючись факсами. Вона підписувалася літерою "М" і він, надсилаючи відповіді, так починав свої листи.

Мадонна та Джон Кеннеді-молодший / Getty Images

Не факсом, а спільною дитиною закінчився наступний роман Мадонни з особистим тренером Карлосом Леоном. Вона випадково побачила його у парку. Зірка оголосила, що народить від нього після роботи у фільмі "Евіта", але вже під час зйомок була на 11 тижні вагітності. У жовтні 1996 року співачка народила доньку Лурдес, а от з її батьком розійшлася.

Гай Річі

Декілька років про романи Мадонни не було чуток. Мабуть, жінка взяла тайм-аут в любовних пригодах, щоб у 1999 році зустріти свого другого офіційного чоловіка – режисера Гая Річі.

Мене захопила його впевненість. Він начебто був зухвалим, але усвідомленим,

– розповідала Мадонна.

Це була справжня закоханість. За рік пара оголосила, що чекає дитину. Після народження сина Рокко зірки одружилися. На приватній церемонії вони зібрали друзів-знаменитостей.

Гай Річі та Мадонна / dailyrecord.co.uk

Та щастя тривало досить недовго. Згодом Мадонна та Гай почали віддалятися одне від одного, лиш зрідка збираючись перед камерами. Жінка захопилася каббалою. І, зрештою, розбіжності між ними завершили шлюб.

Цей досвід був позитивний. Мені подобаються діти, які у нас з ним вийшли,

– резюмувала свої чергові стосунки артистка.

До слова, у шлюбі з Гаєм Річі Мадонна народила ще одного сина Девіда та вдочерила дівчинку Мерсі.

Футболіст, модель, хореографи, боксер

До розлучення Мадонну підозрювали у стосунках з гравцем "Янкі" Алексом Родрігесом. Утім, вона це заперечила. Натомість у 2010 році не приховувала відносин з моделлю Брахімом Зайбайтом. Він зізнавався, що побачив у ній просто жінку.

Виняткова художниця, але всесвітньо відома. Передусім вона жінка. Я радий був з нею познайомитися і зовсім не злякався,

– зізнавався Брахім.

Мадонна упевнено крокувала під руку з ним червоними хідниками і, можливо, варто було б зупинитися? Але ж ні! Наступником Брахіма став на 30 років молодший хореограф Тімор Штеффенс. А після нього молодший на 36 років колега Ахламалік Вільямс. Чоловік частенько з'являвся у Інстаграм-стрічці поп-діви. І там й залишився на згадку про чергові трирічні стосунки.

Мадонна і Джош Поппер / Instagram

Вже цього року Мадонну побачили у компанії тренера з боксу Джошем Поппером. Тепер вона з'явилася на світлинах його Інстаграму. Подейкують, що це нове захоплення артистки. Та жоден поки нічого офіційно не підтвердив.

Здається, любовна історія світової знаменитості ще ой-як не закінчена і продовжуватиметься.