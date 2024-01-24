Без фати і сукні: співачка KOLA вперше показала свій весільний образ

Українська співачка KOLA таємно одружилася минулого року зі своїм коханим – громадянином Ізраїля В'ячеславом. Однак виконавиця вирішила потішити своїх прихильників і вперше поділилася фотографіями з весілля.

Наречена показала свій елегантний образ

У своєму закритому телеграм-каналі KOLA опублікувала дві фотографії, які були зроблені перед розписом.

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Замість білої весільної сукні дівчина обрала білий корсет на довгий рукав та м'ятну спідницю. Волосся співачка залишила розпущеним, а з аксесуарів одягнула годинник, намисто та браслет. Доповнила образ KOLA зеленою сумочкою у тон до спідниці.

Хоч образ був і нетрадиційним, адже від фати KOLA також відмовилася, та все одно дуже елегантним та романтичним.

Просто я! В день розпису,

– підписала фотографії співачка.



Щаслива наречена позує на камеру / Фото з телеграм-каналу співачки

На іншому фото, яке опублікувала виконавиця, вона була з мамою. Це дуже зворушлива світлина, на якій матір допомагає доньці застібнути корсет.



Мама допомагає нареченій зібратися / Фото з телеграм-каналу KOLA

До речі, фото з коханим співачка не опублікувала. Вона досі тримає його зовнішність у секреті.

Що відомо про особисте життя KOLA

KOLA (справжнє ім'я Анастасія Прідуіс) кілька місяців тому в інтерв'ю зізналася, що вже одружена. Її обранцем став українець, який в дитинстві разом з батьками емігрував з Дніпра у Ізраїль. Відомо, що коханий співачки старший від неї на 13 років.

Анастасія зізналася, що коли В'ячеслав освідчився їй, вона довго не могла йому відповісти, адже спершу хотіла обговорити, яким буде їхнє майбутнє, оскільки вони живуть у різних країнах. Та все ж виконавиця погодилася вийти заміж за В'ячеслава, бо була у нього закохана. Зараз подружжя живе на дві країни.

До речі, розписалися молодята у Празі в колі найрідніших.