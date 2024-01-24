Джош Рендор прославився завдяки ролі Теда Мосбі у серіалі "Як я зустрів вашу маму". Дивовижно, але життя Рендора схоже на життя героя, якого він зіграв.

Читайте також Військовий, який втратив ногу на війну, повінчався з коханою: фото пари

Джош Рендор довго шукав "одну-єдину"

Тед Мосбі був романтиком, який мріяв зустріти справжнє кохання. Він витратив багато років й зустрічався з багатьма жінками перш ніж зустрів "ту саму". У Джоша все так само – він мав роман з акторками Марісою Томей, Джулією Джонс, Мінкою Келлі та Ліндсі Прайс. Однак на шлюб Рендор не наважувався.

Лише коли він зустрів Джордану, то зрозумів, що хоче провести з нею все своє життя.

Правда в тому, що я не одружився до цього часу, тому що чекав на тебе,

– сказав актор коханій у своїй весільній обітниці.

Весілля було справді казковим

Закохані одружилися кілька тижнів тому у маєтку Cedar Lakes Estate в Гудзоновій долині. Про радісну новину Джош повідомив у своєму інстаграмі: "Я одружився! Два тижні тому. У "легку" хуртовину. Це були неймовірні сніжні вихідні, сповнені блаженства".

Цікаво "Спадкоємці" у реальному житті: як сімейна сварка перетворила життя Алена Делона у трагедію

Він подякував усім людям, які працювали над тим, щоб зробити свято неперевершеним.

Але найбільше я вдячний Джордані. Я не можу повірити, що мені так пощастило, що я можу назвати цю надзвичайну жінку своєю дружиною,

– написав Джош.

Церемонія у молодят була неймовірною. Сніг додав романтики в атмосферу та казковості у декор. Навіть на фото помітно, що наречені сяють від щастя.

Актор познайомився зі своєю майбутньому дружиною у лютому 2022 року під час сеансу саунд-медитації. Він зізнався, що це було кохання з першого погляду.