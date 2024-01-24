Невеста показала свой элегантный образ

В своем закрытом телеграм-канале KOLA опубликовала две фотографии, сделанные перед росписью.

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Вместо белого свадебного платья девушка выбрала белый корсет на длинный рукав и мятную юбку. Волосы певица оставила распущенными, а из аксессуаров надела часы, бусы и браслет. Дополнила образ KOLA зеленой сумочкой в тон к юбке.

Хотя образ был и нетрадиционным, ведь от фаты KOLA тоже отказалась, но все равно очень элегантным и романтичным.

Просто я! В день росписи,

– подписала фотографии певица.



Счастливая невеста позирует на камеру / Фото с телеграм-канала певицы

На другом фото, опубликованном исполнительницей, она была с мамой. Это очень трогательная фотография, на которой мать помогает дочери застегнуть корсет.



Мама помогает невесте собраться / Фото из телеграм-канала KOLA

Кстати, фото с любимым певица не опубликовала. Она все еще держит его внешность в секрете.

Что известно о личной жизни KOLA

KOLA (настоящее имя Анастасия Придуис) несколько месяцев назад в интервью призналась, что уже замужем. Ее избранником стал украинец, который в детстве вместе с родителями эмигрировал из Днепра в Израиль. Известно, что любимый певицы старше ее на 13 лет.

Анастасия призналась, что когда Вячеслав сделал ей предложение, она долго не могла ему ответить, ведь сначала хотела обсудить, каким будет их будущее, поскольку они живут в разных странах. И все же исполнительница согласилась выйти замуж за Вячеслава, потому что была в него влюблена. Сейчас супруги живут на две страны.

Кстати, расписались молодожены в Праге в кругу самых родных.