Не тільки секс: чому важливо мати спільні хобі з партнером

Багато людей мріють, щоб кохана людина була і їхнім найкращим другом зі спільними інтересам. Однак дехто дотримується думки про те, що протилежності притягуються. То хто ж правий і який варіант є кращим?

Усі стосунки різні і формуються відповідно до набору бажань партнерів. Однак погодьтеся, що спільні інтереси можуть лише зміцнити їх. У такому випадку ви насолоджуєтеся з коханою людиною однаковими справами, а від цього радість стає ще більшою.

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Важливо розділяти поняття спільних інтересів та сумісності. Адже іноді буває, що ви можете мати спільні хобі, але в інших, важливіших питаннях, бути несумісними. Наприклад, ви двоє в захваті від сучасного мистецтва, але у вас геть різні життєві цінності. Успішний союз на такому фундаменті не побудуєш.

Якщо вам здається, що у вас з коханою людиною немає спільних хобі, то подумайте трошки глибше. Адже спільними інтересами може бути не тільки якась діяльність, а й ваш улюблений вид відпочинку, прагнення до кар'єри та навіть харчування.

Як спільні інтереси зміцнюють стосунки

Ви краще знаєте свого партнера. Проаналізувавши улюблені заняття коханої людини, можна багато чого про неї сказати і про ваші стосунки.

Це веселіше. Круто, коли партнер не лише коханець, а й найкращий друг.

Командна робота.

Особливі ритуали у стосунках.

Взаємопідтримка. У людей зі спільними інтересами фраза "Я тебе розумію" є не просто словами, а правдою.

Кращий секс. Мозок збуджується, коли розумієте, що ця людина підходить вам не лише у ліжку.

Більше щастя. Спільне дозвілля покращує настрій обом партнерам.

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А якщо спільних інтересів нема?

Кінець стосунків це не означає. Просто вам доведеться докладати до них більше зусиль і шукати точки дотику. Цінуйте відмінності, які є між вами, адже вони також корисні – ви можете навчитися чогось нового від коханої людини. Також дуже важливими у таких стосунках є компроміси.

Крім того, ви можете проводити час на одинці і займатися кожен своєю улюбленою справою. Але радимо вам бути відкритими до хобі коханої людини. Можливо, якщо проявити щиру цікавість, воно захопить і вас?