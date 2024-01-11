Дослідження провели представники Університету Карнегі-Меллона. Участь у ньому взяли майже 4 тисячі гетеросексуальних чоловіків та жінок. Усі вони перебували у стосунках різної тривалості: від заручин до десятилітніх шлюбів.

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Упродовж 10 днів чоловіків та жінок попросили записувати свої відчуття. Зафіналив експеримент довгий опитувальник щодо типу, а також – мети їхнього кохання. Згодом отримані дані проаналізували й дійшли до висновку.

Що показало дослідження

Результати дослідження показали: жінка може швидше закохатися, однак і втрачає почуття – швидше. Найчастіше це трапляється у шлюбах, де на жінках – левова частка відповідальності за виховання дітей та спільний побут. З кожним роком сімейного життя обов'язки накочуються на жінку, як лавина. Тим часом у парах, де справи розподілені між партнером та партнеркою, почуття тривають довше.

Ще один нюанс: більший шанс зберегти кохання – у пар, які упродовж дня перебувають у розлуці. Так 8-годинний робочий день в офісі може врятувати ваш шлюб.

Водночас вчені наголошують, що кожна ситуація – індивідуальна. Тому чоловікам, які прочитали це дослідження, не варто впадати в паніку, що їхня дружина перестане кохати. Бо, зрештою, як довго триватиме шлюб, залежить від двох людей.