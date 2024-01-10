Ця історія сталася у США. Після смерті чоловіка Керолайн залишилася сама. Доньки жили поблизу, однак у них були свої сім'ї та свої турботи. Керолайн не збиралася втрачати час і насолоджувалася кожною миттю життя, а тоді зустріла його… Дейва.

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У Дейва було складне минуле. Чоловік пережив залежності й в'язницю. Туди він потрапив, готуючись підірвати супермаркет. В останні роки Дейв жив на пляжі й тусувався з місцевими компаніями. Аж доки роман з Керолайн не змінив його життя.

"Дейв – найкраще, що зі мною трапилося"

Доньки Керолайн були просто шоковані, коли дізналися, що їхня 80-річна мама – у стосунках. Її бойфренда вони сприйняли негативно. Чоловіка звинуватили у бажанні нажитися на статках коханої.

Водночас Керолайн зізнавалася: "Дейв – найкраще, що зі мною сталося". Жінка розповіла, що коли помер її чоловік, вона почувалася страшенно самотньою. А Дейв зміг заповнити порожнечу й подарувати нові яскраві емоції. Керолайн охоче вступила у стосунки.

Дейв своєю чергою розповідав, що: "Керолайн – моя дівчинка". Чоловік переконував: він – давно покінчив з минулим. Дейв зізнавався: він вперше за багато років почувається щасливим. Йому навіть не хочеться затримуватися з друзями, бо вдома чекають.

Очевидці стосунків Дейва та Керолайн зауважують, що поряд з коханим жінка змінювалася до невпізнання. Вона багато сміялася й поводилася безтурботно, як підліток.

На жаль, Керолайн померла під час пандемії COVID-19. А Дейв досі живе у фургончику на пляжі. Він зізнається, що дуже сумує за Керолайн, яку кохав.