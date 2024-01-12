Не только секс: почему важно иметь общие хобби с партнером

Многие мечтают, чтобы любимый человек был и их лучшим другом с общими интересами. Однако кое-кто придерживается мнения, что противоположности притягиваются. Так кто же прав и какой вариант лучше?

Все отношения разные и формируются в соответствии с набором желаний партнеров. Однако согласитесь, что общие интересы могут только укрепить их. В таком случае вы наслаждаетесь с любимым человеком одинаковыми делами, а от этого радость становится еще больше.

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Важно разделять понятия общих интересов и совместимости. Ведь иногда бывает, что вы можете иметь общие хобби, но в других, более важных вопросах, быть несовместимыми. Например, вы двое в восторге от современного искусства, но у вас совершенно разные жизненные ценности. Удачный союз на таком фундаменте не построишь.

Если вам кажется, что у вас с любимым человеком нет общих хобби, то подумайте немного глубже. Ведь общими интересами может быть не только какая-нибудь деятельность, но и ваш любимый вид отдыха, стремление к карьере и даже вид питания.

Как общие интересы укрепляют отношения

Вы лучше знаете своего партнера. Проанализировав любимые занятия человека, можно многое о нем сказать и о ваших отношениях.

Это веселее. Круто, когда партнер не только любовник, но и лучший друг.

Работа в команде.

Особые ритуалы в отношениях.

Взаимоподдержка. У людей с общими интересами фраза "Я тебя понимаю" не просто слова, а правда.

Лучший секс. Мозг возбуждается, когда понимаете, что этот человек подходит вам не только в постели.

Больше счастья. Совместный досуг улучшает настроение обоим партнерам.

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А если общих интересов нет?

Конец отношений это не значит. Просто вам придется прилагать к ним больше усилий и искать точки соприкосновения. Цените отличия, которые есть между вами, ведь они также полезны – вы можете научиться чему-то новому от любимого человека. Также очень важны в таких отношениях компромиссы.

Кроме того, вы можете проводить время в одиночку и заниматься каждый своим любимым делом. Но рекомендуем вам быть открытыми к хобби любимого человека. Возможно, если проявить искреннее любопытство, оно увлечет и вас?