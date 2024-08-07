Сова ледь не зіпсувала весілля

Каллум Рассел був на з'їзді художників в абатстві Кіркстолл в Англії і став свідком весільного казусу.

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Майбутнє подружжя замовило сову, яка мала винести їхні обручки. Однак птах відмовився летіти до наречених і просто здійнявся вгору. Наглядач за совою намагався повернути птаха куском курки, але сова на нього не реагувала.

Молодята були спустошені, а птах так і залишався сидіти на високому підвіконні. Зрештою, весілля вирішили продовжити, хоч і без важливих атрибутів. Близько 8 години вечора сова нарешті спустилася на землю, і наречені забрати кільця аж за 7 годин після церемонії.



Сова не хотіла летіти до наречених / Фото Каллума Рассела

Замовляти сов для виносу обручок стало популярно у Великій Британії. На початку року інша пара також скористалася такою послугою і все пройшло добре. Птах, на ім'я Джуно, сумлінно виконав свій обов'язок і доставив нареченим обручки. До того ж гості були просто вражені – з совою фотографувалися більше, аніж з нареченими.