Велично і красиво: сотні закоханих одружилися під час сонячного затемнення

Повне сонячне затемнення у понеділок, 8 квітня, зафіксували на території Канади, США та Мексики. В Арканзасі (Штати) закохані вирішили, що це – найособливіший час для весілля. Обітницями обмінялися сотні закоханих пар.

Весільний фестиваль назвали "Повне затемнення серця". Участь у ньому взяли понад 300 пар. Вони обмінялися весільними обітницями за лічені хвилини до затемнення.

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Деталі про особливе весілля

Особливе весілля відбулося у штаті Арканзас на півдні США. Подію анонсували за декілька тижнів. Спершу не сподівалися, що взяти участь у святі захочуть так багато наречених. Водночас коли кількість охочих пар перевищила 300, організатори заявили, що дуже радіють та пишаються цим.

Карлотта Кокс – одна з наречених, яка сказала заповітне "так" під час "Повного затемнення серця" заявила, що це було найкрутіше весілля, яке тільки можна собі уявити.



"Повне затемнення серця" зібрало сотні закоханих / Афіша з мережі

Наречена Кеті Бауком додала, що така подія буває раз у житті. Закохані зауважують, що час, коли Сонце, Місяць і Земля стали одним цілим – ідеальний момент для початку сімейного життя.

Зауважують, що участь у "Повному затемненні серця" взяли наречені з 25 штатів. Зокрема, й Нью-Йорк. Наречені частувалися шампанським та солодощами, а після завершення затемнення станцювали перший танець.

Користувачі мережі зауважують, що з таких моментів створюються казки.