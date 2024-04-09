Свадебный фестиваль назвали “Полное затмение сердца”. Участие в нем приняли более 300 пар. Они обменялись свадебными клятвами за считанные минуты до затмения.

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Детали об особой свадьбе

Особая свадьба состоялась в штате Арканзас на юге США. Событие анонсировали за несколько недель. Сначала не надеялись, что принять участие в празднике захотят так много невест и женихов. В то же время когда количество желающих пар превысило 300, организаторы заявили, что очень радуются и гордятся этим.

Карлотта Кокс – одна из невест, которая сказала заветное "да" во время "Полного затмения сердца" заявила, что это была самая крутая свадьба, которую только можно себе представить.



"Полное затмение сердца" собрало сотни влюбленных / Афиша из сети

Невеста Кэти Бауком добавила, что такое событие бывает раз в жизни. Влюбленные замечают, что время, когда Солнце, Луна и Земля стали одним целым – идеальный момент для начала семейной жизни.

Замечают, что участие в "Полном затмении сердца" приняли невесты и женихи из 25 штатов. В частности, и Нью-Йорк. Молодожены угощались шампанским и сладостями, а после завершения затмения станцевали первый танец.

Пользователи сети отмечают, что из таких моментов создаются сказки.