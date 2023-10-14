Сонячне затемнення негативно вплине на стосунки 3 знаків зодіаку

Зараз триває сонячне затемнення. Це астрономічне явище, коли Місяць певною мірою закриває Сонце від спостерігача на Землі. Воно позначиться на житті окремих знаків зодіаку.

Сонячне затемнення може вплинути на Дів, Овнів і Стрільців. Проявляється це явище у поганому настрої, апатії, безсиллі. Звичайно, що це позначається й на стосунках з партнером чи партнеркою.

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Діва

Через це природне явище у вас можуть початися неприємності в особистому житті. Астрологи переконують, що треба казати лише правду та чесно говорити зі своїм коханим чи коханою. Це допоможе розв'язати проблему, поки не пізно.

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Овен

Сонячне затемнення може призвести до розставання з другою половинкою в Овнів. Тому що загостряться всі розбіжності й ви можете багато сваритися. Тут треба увімкнути раціональне мислення й знайти компроміс.

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Стрілець

Намагайтесь зберігати спокій сьогодні та найближчі дні. Це найкращий спосіб зберегти стосунки з вашими близькими. Будь-які конфлікти лише погіршать становище та ваше ментальне здоров'я.

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