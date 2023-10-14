Солнечное затмение может повлиять на Дев, Овнов и Стрельцов. Проявляется это явление в плохом настроении, апатии, бессилии. Конечно, это сказывается и на отношениях с партнером или партнершей.

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Дева

Из-за этого природное явление у вас могут начаться неприятности в личной жизни. Астрологи убеждают, что нужно говорить только правду и честно общатся со своим любимым или любимым. Это поможет решить проблему, пока не поздно.

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Овен

Солнечное затмение может привести к расставанию со второй половинкой в Овне. Потому что обострятся все разногласия и вы можете много ссориться. Здесь следует включить рациональное мышление и найти компромисс.

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Стрелец

Старайтесь сохранять спокойствие сегодня и в ближайшие дни. Это самый лучший способ сохранить отношения с вашими близкими. Любые конфликты только усугубят положение и ваше ментальное здоровье.

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