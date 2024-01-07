Зближує та збільшує фертильність: 5 причин спати голяка

Якщо ви коли-небудь роздумували про те, щоб почати спати голяка, але так і не наважилися – почніть від сьогодні. Ви не повірите, але сон без одягу зробить вас здоровішим та покращить ваше сексуальне життя.

Користі від сну голяка є багато. До того ж це дуже зручно, адже дозволяє людині почуватися вільною та ще більше розслабленою.

Читайте також "Мій найкращий секс був не з чоловіком": несподівані зізнання, які НЕ можна чути партнерам

Чому варто спати голяка

1. Після робочого дня ми відчуваємо втому, адже в організмі збільшується кількість гормону, що відповідає за цикли сну, – мелатоніну. Це призводить до зниження температури тіла. Саме тоді мозок розуміє, що пора лягати спати. Якщо ви будете голі, то відповідно температура вашого тіла стане нижчою, й інформація про сон швидше надійде до мозку.

2. Здоров'я шкіри часто залежить від якості сну. Якщо сон голяка дозволяє вам краще спати, то відповідно і ваша шкіра матиме кращий вигляд.

3. Жінкам піхва може лише подякувати за сон без трусів. Ризик розмноження дріжджів Candida, які провокують свербіж, біль та запалення слизової оболонки, підвищуються через недостатню циркуляцію повітря. Оскільки у тісній або синтетичній білизні повітря не дуже проникає у піхву, то взагалі відмовившись від білизни, ви можете запобігти інфекції.

4. У чоловіків сон голяка покращує фертильність. У тісній білизні підвищується температура мошонки, а це знижує життєздатність та кількість сперматозоїдів. Сон без білизни зберігає температуру тіла нижчою, а це може покращити якість сперми. То ж якщо ви плануєте дітей – сон без білизни точно буде корисним.

5. Доторки вашого голого тіла до тіла коханої людини стимулюють вироблення гормону радості – окситоцину. Це зменшує стрес та відчуття тривоги, і навпаки додає відчуття безпеки. Крім того, сон голяка створює між вами особливий зв'язок та покращує сексуальне життя. До того ж проведення часу оголеним біля партнера підвищує самооцінку.

Цікаво Кавовий прийом рятує стосунки: ви мусите це спробувати

Що потрібно врахувати перед тим, як лягати спати голим

Купіть декілька комплектів постільної білизни, адже тепер вам доведеться міняти її частіше.

Для початку покладіть біля себе ще додатково плед на випадок, якщо у ночі вам стане холодно.

Обов'язково сходіть у душ перед сном, щоб постіль довше залишалася чистою.

Вам може бути складно одразу звикнути до сну голяка через відчуття холоду. Для початку радимо лягти у трусах та футболці. Ну і найважливіше – переконайтеся, що ваш партнер не проти, що ви тепер спите без одягу.