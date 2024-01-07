Сближает и увеличивает фертильность: 5 причин спать голышом

Если вы когда-нибудь раздумывали о том, чтобы начать спать голышом, но так и не решились – начните с сегодня. Вы не поверите, но сон без одежды сделает вас здоровее и улучшит вашу сексуальную жизнь.

Пользы от сна голышом много. К тому же это очень удобно, ведь позволяет человеку чувствовать себя свободным и еще более расслабленным.

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Почему стоит спать голышом

1. После рабочего дня мы чувствуем усталость, ведь в организме увеличивается количество гормона, отвечающего за циклы сна – мелатонина. Это приводит к понижению температуры тела. В это время мозг понимает, что пора ложиться спать. Если вы будете голые, то соответственно температура вашего тела станет ниже, и информация о сне скорее поступит в мозг.

2. Здоровье кожи часто зависит от качества сна. Если сон голышом позволяет вам лучше спать, то соответственно и ваша кожа будет лучше.

3. Женщин влагалище может только поблагодарить за сон без трусов. Риск размножения дрожжей Candida, провоцирующих зуд, боль и воспаление слизистой, повышается из-за недостаточной циркуляции воздуха. Поскольку в тесном или синтетическом белье воздух не очень проникает во влагалище, то вообще отказавшись от белья, вы можете предотвратить инфекцию.

4. У мужчин сон голышом улучшает фертильность. В тесном белье повышается температура мошонки, что снижает жизнеспособность и количество сперматозоидов. Сон без белья сохраняет температуру тела ниже, что может улучшить качество спермы. Так что если вы планируете детей – сон без белья точно будет полезен.

5. Прикосновения вашего голого тела к телу любимого человека стимулируют выработку гормона радости – окситоцина. Это уменьшает стресс и чувство тревоги, и наоборот добавляет чувство безопасности. Кроме того, сон голышом создает между вами особую связь и улучшает сексуальную жизнь. К тому же времяпрепровождение обнаженным возле партнера повышает самооценку.

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Что нужно учесть перед тем, как ложиться спать голым

Купите несколько комплектов постельного белья, ведь теперь вам придется менять его почаще.

Для начала положите возле себя еще дополнительно плед на случай, если ночью вам станет холодно.

Обязательно сходите в душ перед сном, чтобы постель дольше оставалась чистой.

Вам может быть сложно сразу привыкнуть ко сну голышом из-за ощущения холода. Для начала советуем лечь в трусах и футболке. Ну и самое важное – убедитесь, что ваш партнер не против, что вы теперь спите без одежды.