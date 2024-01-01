Експертка зі стосунків Астона Сіммондс поділилася способом, який допоміг їй зберегти шлюб. 4 роки тому вони з чоловіком роздумували про розлучення.

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5 хвилин, які змінюють стосунки

Тоді подружжя спілкувалося лише про дітей, побут і те "хто робить менше, а хто – більше". Рутина і побут вбивали їхні стосунки. Чоловік і дружина абсолютно не мали часу на те, щоб поговорити про власні почуття, емоції та думки.

То ж пара вирішила кожного ранку проводити разом 5 хвилин за кавою. У цей час вони не відривалися на інші справи, а були сконцентровані на емоційній близькості. Астона і чоловік ділилися планами на день і просто обговорювали те, що їх хвилювало.

Це не тільки врятувало наш шлюб, але й повністю змінило наші стосунки. Цей лайфхак – це більше, ніж просто випивання кави. Це лайфхак для стосунків, який зберігає між нами зв'язок навіть посеред життєвого хаосу,

– розповіла Сіммондс.



Подружжя уникнуло розлучення завдяки кавовому прийому / Фото з інстаграму Астони Сіммондс

Якісна комунікація у стосунках є дуже важливою. Жінка вірить, що різниця між успішними та неуспішними стосунками полягає у тому, що пара у перших спілкується регулярно, а не лише тоді, коли їх щось тривожить.