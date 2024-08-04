Донька Урсули фон дер Ляєн вийшла заміж: вчинок нареченого оцінили всі

У сім'ї глави Єврокомісії – Урсули фон дер Ляєн – свято. Її донька Софі вийшла заміж. Щасливий наречений Хуан Пабло Бротфельд взяв прізвище дружини й отримав чимало позитивних коментарів з цієї нагоди.

Казкова церемонія відбулася поблизу Ганновера. Розділити щастя наречених прийшло 250 гостей. Однак серед них не було політиків. Це пояснили тим, що Софі хотіла сімейне свято, а не ділові зустрічі колег своєї мами.

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Деталі церемонії

Весілля відбулося у храмі Святого Панкратія у Нижній Саксонії. ЗМІ розповіли, що Хуан Пабло у супроводі майбутньої тещі Урсули фон дер Ляєн упродовж години особисто зустрічав гостей. За безпекою свята стежили правоохоронці.

Красуню Софі до вівтаря вів її батько, а подружкою нареченої стала її сестра Йоганна. Церемонію вінчання очолив Сігурд Рінк – колишній військовий єпископ EKD.

Коли закохані вийшли з церкви, їх зустріли оплесками, пелюстками квітів, мильними бульбашками. Далі наречені та їхні гості вирушили на приватну вечірку у сімейний маєток нареченої. Софі та Хуан Пабло їхали в екіпажі, якому вже 300 років. У нього запрягли білих коней.

У мережі нареченим залишили багато приязних коментарів. Особливу увагу привернув той факт, що Хуан Пабло взяв прізвище коханої – тепер він фон дер Ляєн.