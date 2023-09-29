Чотирилапа улюблениця Магди Чікі, ймовірно, була проти такого поповнення у їхній родині. Яке рішення знайшли молодята – ця історія вас здивує!

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Чотирилапа розлучниця

Наречений Донато був у шоці від того, коли побачив свій мокрий, погризений паспорт.

Це важко описати. Зазвичай я організований і тримаю документи в належному місці. Навіть не уявляю, як це могло статися. Сказати, що це був шок – це була паніка,

– зізнався чоловік.

А яка паніка була у нареченої! Але вона виявила кмітливість і звернулася за допомогою до місцевих чиновників задля прискореного отримання паспорта. Черга була довжелезна, але Донато був готовий поїхати за ним у будь-яке місто. За тиждень це вдалося реалізувати.

Магда та Донато мріяли організувати весілля в Італії – рідній країні нареченого. Святкування вони планували протягом 18 місяців.

Вона не хотіла, щоб ми йшли. Вона дуже до нас прив'язана. Ми думали взяти її з собою, але це була б важка подорож для неї,

– пояснила Магда вчинок своєї собаки Чікі.

Жінка знайшла Чікі після того, як помер її 13-річний пес. З братом Донато вони жартували, аби купити йому собаку на день святого Валентина, але тоді не наважилися на це.

З рештою, молодята відсвяткували своє весілля так, як планували. Кадрами церемонії наречена поділилася у своєму TikTok.