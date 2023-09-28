Мешканець Південної Кароліни Арчі Шейн вирішив освідчитися своїй коханій Кітті за дуже нестандартних обставин. Як результат – жінка не могла стримати сліз. Що ж саме трапилося – читайте у матеріалі.
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В горі, радості і у в'язниці
Кохана Арчі Кітта мала святкувати свій день народження. Саме тоді чоловік вирішив організувати освідчення. Але не обмежився банальними романтичними аксесуарами у вигляді кульок, торту і компанії друзів. Він вирішив інсценувати власне затримання!
Я не хотів робити пропозицію у традиційний спосіб, тому придумав схему, ніби мене збиралися заарештувати, але в підсумку здивував Кітту каблучкою. Я хотів, щоб це було незабутнім, захоплюючим і дивовижним водночас,
– розповів він.
Незабутнім – це вже точно. На вечірку Арчі привели чоловіки, схожі на поліцейських. До своєї майбутньої нареченої чоловік йшов вже з руками за спиною і в кайданках. Кітта одразу кинулася назустріч і намагалася перешкодити арешту.
Незнайомці, які розігрували правоохоронців, та друзі Кітти тримали її за руки і не дозволяли підійти до Арчі. З рештою той в один момент опустився на коліно, дістав каблучку і поставив те саме питання. Приголомшена жінка не могла стримати сліз і довго сиділа на траві, приходячи до тями. Усвідомивши, що насправді відбувається, Кітта відповіла: "так".
Я пережила всі емоції, перш ніж він зробив пропозицію. Коли я побачила, як він став на коліна, щоб попросити мене вийти за нього заміж, у мене підкосилися ноги. Моє хвилювання зашкалювало,
– зізнавалася вона.
Жінка додала, що досі не у захваті від такої витівки Арчі. Але такий подарунок – найкращий на її день народження, який вона точно запам'ятає на усе своє життя.