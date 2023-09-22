Намагалася "виліпити" себе: Сінді Кроуфорд зробила відверте зізнання про шлюб з Річардом Гіром

Їхні стосунки були бурхливими, але короткотривалими. Різниця у 17 років все ж далася взнаки. Нещодавно супермодель та акторка Сінді Кроуфорд зробила відверте зізнання про шлюб з голлівудським актором Річардом Гіром.

Зірка зізналася, як намагалася змінити свої інтереси, щоб бути з Гіром. Що з того вийшло – розкажемо далі.

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Змінитися для коханого

Сінді Кроуфорд у новому серіалі "Супермоделі" дала рідкісний коментар щодо стосунків з колишнім чоловіком Річардом Гіром, пише Daily Mail. Вона пригадала, як намагалася "виліпити" себе, щоб краще підходити голлівудському актору.

Сінді Кроуфорд переймала інтереси Річарда Гіра / Інстаграм Сінді Кроуфорд

Полюбити бейсбол та тибетський буддизм – тоді Сінді могла багато чого не знати про це, але намагалася цікавитися заради Річарда Гіра. У 20 років він захопився дзен-буддизмом і більш зосереджений був на медитаціях. А вже наприкінці 70-х перейшов до тибетського буддизму, що зосереджений на певних ритуалах.

Річард Гір цікавився буддизмом / Кадр з фільму "Наречена-втікачка"

"Ти готова формувати себе навколо того, в кого закохана. Я думаю, що 20 років для жінок – час, коли починаєш осягати себе, відчувати власну силу і з'єднуватися із внутрішньою. У свої 22 я могла сказати: "Добре, я піду". А потім розумієш, що ти не хочеш слідувати за кимось, а бути лідером", – зазначила Кроуфорд.

Її слова стосуються тієї різниці у віці, яка була між Сінді та Річардом – 17 років. Вони познайомилися, коли Кроуфорд було усього 22, а Гіру майже 40. У 1991 році вони одружилися у Лас-Вегасі, а вже за чотири – заявили про розлучення.

Він був старший, тому я була в іншому колі,

– додала зірка.

Після розлучення з Гіром Сінді Кроуфорд вийшла заміж за колишнього манекенника та власника ресторанів Ренді Гербера, з яким і досі у шлюбі. Від нього супермодель народила двох дітей.