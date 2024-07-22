Завдяки фейсбуку жінка дізналася, що у її чоловіка є друга дружина

Таммі та Маркус перестали жити разом ще у 2019 році. Водночас офіційного розлучення чоловік не хотів, оскільки чомусь вважав, що родичі називатимуть його невдахою.

Згодом на фейсбуці Таммі побачила, що Маркус збирається одружитися вдруге. Жінка була просто шокована. Таммі – третя дружина Маркуса. Вона не бачить нічого поганого у тому, що чоловік вирішив спробувати знайти щастя ще раз, однак хоче, аби він був принаймні чесним.

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Що виявила поліція

Зрештою, у справу втрутилася поліція. Правоохоронці виявили два свідоцтва про шлюб, однак жодного – про розлучення. За даними слідства, з другою дружиною Маркус одружився у січні 2024 року. Тим часом їхній шлюб з Таммі триває ще з 2012 року.

Перш ніж ти повідомиш увесь світ про те, що ти робиш, переконайся, що твій вибір є правильним,

– порадила Таммі колишньому коханому.

Наразі Маркуса звинуватили у двоєжонстві. Водночас – наразі не заарештували. Юристи зауважили, що звинувачення у двоєжонстві зустрічається доволі рідко. Однак його класифікують як кримінальний злочин третього ступеня. За це передбачене покарання у вигляді тюремним ув'язненням строком до 10 років.