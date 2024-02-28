Дівчина вийшла заміж за батька колишнього й намагається зірвати весілля його сина

Іноді родинні зв'язки бувають аж надто заплутані. Дівчина вийшла заміж за батька свого колишнього, а тепер намагається зруйнувати весілля його сина.

У Reddit Кетрін поділилася своєю сімейною історією. Сценарії для серіалів – просто відпочивають.

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Скандальні деталі

За словами Кетрін, колишня дівчина її брата Алекса – Лілі – вийшла заміж за їхнього батька. Так хлопець отримав мачуху, яка насправді була його екскоханою. Ця драма розвивалася поступово й захопила всіх членів сім'ї.

Однак максимальний скандал спалахнув на весіллі Алекса. Він не міг не запросити батька з Лілі.

Однак колишня кохана вирішила активно втрутитися в історію наречених. Вона засипала їх незручними запитаннями й навіть образами. Окрім того, наречену Алекса Лілі весь час порівнювала з собою.

Кетрін вирішила втрутитися. Разом зі своїми друзями вона зробила все можливе, аби мінімізувати спілкування Лілі з нареченими. Окрім того, "мачусі" не дозволяли пити алкоголь.

Користувачі мережі схвалили дії Кетрін. Вони наголосили, що Лілі не мала права псувати нареченим свято їхнього кохання. Водночас усіх цікавить, чому батько Кетрін та Алекса не втрутився, аби якось заспокоїти дружину.