Шона Пенна та Ольгу Коротяєву сфотографували папараці

Пара мала закоханий та щасливий вигляд. Знаменитості обіймалися та цілувалися, не приховуючи своїх почуттів.

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Про стосунки американця та українки стало відомо у травні цього року. Тоді знаменитостей сфотографували на побаченні.

До речі, Коротяєва молодша від 63-річного Пенна на 19 років. Родом вона з Черкас. Обраниця Пенна працювала телеведучою на каналі "Україна", грала у театрі в Парижі та знялася у кількох фільмах. Ймовірно, вона вже тривалий час проживає у Франції.



Шон Пенн цілується з українкою Ольгою Коротяєвою



Кохана Пенна молодша від нього на 19 років



Закохані міцно обіймалися в аеропорту

Зауважимо, що на початку вересня Пенн та Коротяєва приїжджали до Києва. Вони побували на Саміті перших леді та джентельменів. Закохані сиділи поруч та мило трималися за руки.

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Коротко про особисте життя Шона Пенна