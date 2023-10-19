Шона Пенна та Ольгу Коротяєву сфотографували папараці
Пара мала закоханий та щасливий вигляд. Знаменитості обіймалися та цілувалися, не приховуючи своїх почуттів.
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Про стосунки американця та українки стало відомо у травні цього року. Тоді знаменитостей сфотографували на побаченні.
До речі, Коротяєва молодша від 63-річного Пенна на 19 років. Родом вона з Черкас. Обраниця Пенна працювала телеведучою на каналі "Україна", грала у театрі в Парижі та знялася у кількох фільмах. Ймовірно, вона вже тривалий час проживає у Франції.
Шон Пенн цілується з українкою Ольгою Коротяєвою
Кохана Пенна молодша від нього на 19 років
Закохані міцно обіймалися в аеропорту
Зауважимо, що на початку вересня Пенн та Коротяєва приїжджали до Києва. Вони побували на Саміті перших леді та джентельменів. Закохані сиділи поруч та мило трималися за руки.
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Коротко про особисте життя Шона Пенна
- Попередня обраниця Пенна була молодшою від нього на 30 років. З австралійською акторкою Лейлою Джордж Пенн зустрічався 4 роки, а потім ще майже 2 роки прожив у шлюбі. Актор вважає, що сам зіпсував ці стосунки, бо був "неуважним хлопцем". Водночас ЗМІ поширювали чутки про меркантильність Лейли.
- Загалом голлівудський актор був одружений тричі. Першою його дружиною стала Мадонна. Пара одружилася у 1985 році й прожила разом до 1989 року.
- Другий шлюб Пенна був довшим – він тривав 14 років. Акторка Робін Райт народила чоловіку двох дітей – сина та доньку.