Шлюб з Мадонною та роман з українкою: які жінки змогли підкорити серце Шона Пенна

Голлівудський актор Шон Пенн став одним із гостей Саміту перших леді та джентльменів, який днями відбувся в Києві. Він завітав на цю подію разом з коханою Ольгою Коротяєвою, яка родом з Черкас.

Це не перші стосунки 63-річного улюбленця публіки, однак він дуже рідко говорить про особисте життя, тому інформації та фото є зовсім мало. З нагоди чергового приїзду Шона Пенна в Україну, 24 Канал зібрав найголовніше про його стосунки з жінками.

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Три шлюби, які закінчилися розлученнями

Першою дружиною голлівудського актора та режисера була попдіва Мадонна, з якою він пішов до вівтаря у 1985 році. Однак цей шлюб тривав зовсім недовго – лише 4 роки.

Другою обраницею Пенна стала акторка Робін Райт, яка народила йому двох дітей – сина Гоппера Джека Пенна та доньку Ділан Френсіс Пенн.



Шон Пенн і Робін Райт / Фото з Вікіпедії

Восени 2016 року Шона помітили в компанії актриси Лейли Джордж, яка на 31 рік молодша за нього. Тоді вони разом відпочивали на Гаваях, тож у ЗМІ припускали, що зірки закрутили лише курортний роман. Однак, як виявилося, все зовсім не так.

Влітку 2020 року, коли світ заполонила пандемія коронавірусу, стало відомо, що Шон Пенн освідчився молодій обраниці. Вони таємно одружилися після 4 років роману. Цю інформацію Шон підтвердив в ефірі телешоу Late Night with Seth Meyers. Актор розкрив кілька подробиць весільної церемонії та показав обручку.

Тоді чоловік казав, що зміна сімейного статусу ніяк не змінила його стосунків з Лейлою. Таємне весілля відбулося 30 липня. Пара відмовилася від пишного святкування, а урочиста церемонія відбулася через Zoom.

Ми зіграли "коронавірусне" весілля. Через Zoom зв'язалися з окружним комісаром. Я і Лейла перебували вдома з її братом і двома моїми дітьми,

– розповідав Шон Пенн.



Шон Пенн після весілля з Лейлою Джордж / Скриншот з відео

На цьому весіллі було зовсім мало гостей, однак нащадки актора не змогли пропустити його свято. До слова, донька Пенна лише на рік молодша за його третю обраницю.

Здавалося б, що актор нарешті знайшов жінку свого життя, однак вже через два роки пара оголосила про розрив. У ЗМІ подейкували, що причиною розлучення стала меркантильність Лейли, але актор це спростував та заявив, що сам зруйнував їхню сім'ю.

Я зруйнував шлюб. Формально ми були одружені один рік, але упродовж п'яти років я був дуже неуважним хлопцем. Я дозволяв собі думати, що моє місце в багатьох інших речах було настільки важливим, що довело мене до повної депресії та алкоголізму,

– зізнавався Пенн.



Шон Пенн та Лейла Джордж / Фото Eonline

Стрімкий роман з українкою

Наприкінці травня минулого року режисера помітили в компанії української акторки та ведучої Ольги Коротяєвої, яка родом з Черкас. Відомо, що дівчина на 19 років молодша за Шона Пенна, працювала на телеканалі "Україна", знімалася у таких фільмах, як "Вибух", "Банковий квартал", "Щастя". Ймовірно, що вона давно живе у Франції.

У червні 2023 року пара взяла участь у фестивалі ZEG Tbilisi, який проходив у Грузії.



Шон Пенн та Ольга Коротяєва в Грузії / Фото ТаблоID