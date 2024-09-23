Королева тремтіла від жаху: ЗМІ оприлюднили моторошний факт про шлюб Діани й Чарльза

ЗМІ назвали деталь про шлюб короля Чарльза та принцеси Діани, яка вражає до глибини душі. Під час візиту королівського подружжя до Сандрінгема мало не сталася трагедія.

Daily Mail опублікував моторошну історію з біографії принцеси Діани. Як з'ясувалося, принцеса Уельська погрожувала Чарльзу, що кинеться зі сходів. У той час вона була вагітна принцом Вільямом.

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Що відомо про трагічний момент

За даними ЗМІ, цю історію колись розповіла сама Діана. Вона посварилася з Чарльзом й заявила, що кинеться зі сходів. У Daily Mail заявили, що Чарльз відреагував дуже цинічно.

Я не буду слухати. Ти завжди це робиш зі мною. Зараз я збираюся кататися,

– сказав майбутній король.

За даними біографів, таку реакцію спровокували слова друзів Чарльза, які розповідали, що "Діана має взяти себе у руки".

Окрім того, ЗМІ зауважують: королева Єлизавета ІІ була свідком цієї сцени. Її величність була просто нажахана й тремтіла.

На щастя, вагітність завершилася успішно. Діана народила здорового хлопчика, спадкоємця престолу. В останні місяці перед народженням сина Чарльз намагався проводити з дружиною більше часу.