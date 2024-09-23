Daily Mail опублікував моторошну історію з біографії принцеси Діани. Як з'ясувалося, принцеса Уельська погрожувала Чарльзу, що кинеться зі сходів. У той час вона була вагітна принцом Вільямом.

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Що відомо про трагічний момент

За даними ЗМІ, цю історію колись розповіла сама Діана. Вона посварилася з Чарльзом й заявила, що кинеться зі сходів. У Daily Mail заявили, що Чарльз відреагував дуже цинічно.

Я не буду слухати. Ти завжди це робиш зі мною. Зараз я збираюся кататися,

– сказав майбутній король.

За даними біографів, таку реакцію спровокували слова друзів Чарльза, які розповідали, що "Діана має взяти себе у руки".

Окрім того, ЗМІ зауважують: королева Єлизавета ІІ була свідком цієї сцени. Її величність була просто нажахана й тремтіла.

На щастя, вагітність завершилася успішно. Діана народила здорового хлопчика, спадкоємця престолу. В останні місяці перед народженням сина Чарльз намагався проводити з дружиною більше часу.