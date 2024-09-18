Пітеру – 86 років. Його дружині Крістін – 80. Вони пробули у шлюбі 46 років. Нещодавно у жінки діагностували судинну деменцію. Медики попередили, що стан Крістін лише погіршуватиметься.

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Пітер не схотів жити без коханої

Пітер розповів, що не може дивитися, як стан коханої погіршується. Окрім того, він зовсім не хоче жити без коханої. Тому подружжя вирішило разом піти з життя. Для цього вони скористаються капсулою Sarco pod, яку називають "Теслою смерті". Для цього закохані приїдуть до Швейцарії.

Ми прожили довге, щасливе, здорове, повноцінне життя, але ось ми в поважному віці, і це не робить з вами приємних речей. Ми розуміємо, що інші люди можуть не поділяти наших почуттів, і ми поважаємо їхню позицію,

– розповів Пітер.

Смерть Пітера і Крістен настане через асфіксію інертним газом. Вони знепритомніють буквально за лічені секунди, а загалом процес займе 10 хвилин.

Вочевидь, закохані підуть з життя вже у січні наступного року. Пітер і Крістен зможуть триматися за руки, а хтось один з них натисне кнопку.