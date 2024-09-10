На той час Варвара хворіла. Вона ледве могла ходити. Однак Довженко захопився Солнцевою. Їхні стосунки почалися задовго до офіційного розлучення режисера. Цю історію кохання розповідає Love 24.

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Історія Довженка й Солнцевої

В Одесі у Довженка було дуже бурхливе особисте життя. Однак всі романи припинилися, коли він зустрів Солнцеву.

Саме акторка Солнцева стала останнім коханням у житті Довженка. Разом вони були декілька десятиліть. Довженко та Солнцева часто працювали разом й реалізували декілька важливих для світу мистецтва проєктів. Водночас від акторства Юлія відмовилася.

Солнцеву підозрювали у зв'язках з НКВС. За однією з версій, вона навіть шпигувала за коханим. А потім – рятувала йому життя. Коли з Довженком у час війни пропав зв'язок, Юлія була на аудієнції у Лаврентія Берії. За лічені дні після цього Довженка вивели з оточення й він повернувся додому. Ходили чутки, що друга зустріч Солнцевої та Берії також була: після розгрому кіносценарію "Україна в огні". Тоді Юлія знову врятувала Довженка.

Після смерті Довженка Солнцева зробила все для популяризації його творчості та збереження спадку.