А от поцілунки з постійним партнером можуть підвищити жіноче лібідо. Далі ми розповімо ще кілька цікавих фактів, які вам треба знати про одне з найприємніших занять у парі – поцілунки.

До теми Солодше за мед: як навчитися цілуватися, щоб запам'ятати це надовго

Поцілунок – тестування партнера

Згідно з результатами досліджень, у 54% випадків жінка буде цілуватися на першому побаченні. Все через те, що жінки схильні до тестування потенційного партнера, прагнуть "перевірити" його.

На обличчі розташовані сальні залози, які підконтрольні статевим гормонам. Під час поцілунку шкірне сало, яке виділяється, змішується зі слиною. Так нібито можна оцінити гормональний фон партнера.

А от чоловікам поцілунки допомагають протестувати репродуктивний потенціал жінки.

Під час поцілунку люди повертають голову направо

Приблизно 80% людей під час поцілунки нахиляють голову вправо, оскільки це одна з найбільш ранніх функціональних асиметрій у розвитку людини, що присутня на останніх тижнях вагітності.



Як поцілунки впливають на чоловіків і жінок / Фото Сanva

Поцілунки покращують стан здоров'я

Вони здатні зменшувати рівень стресу та підвищувати рівень ліпідів у крові. Вчені проводили дослідження, у якому взяли участь 54 людини. Спочатку вони здали зразки крові та пройшли психологічні тести, а після цього протягом шести тижнів збільшували кількість поцілунків у стосунках. Під час повторного тестування з'ясувалося, що показники крові та результати тестів суттєво покращилися.

Перший поцілунок частіше пам'ятають чоловіки, а не жінки

Перший поцілунок – це дуже зворушлива та чуттєва подія в житті кожної людини. Однак не всі пам'ятають, коли й з ким вперше поцілувалися. Згідно з дослідженнями, чоловіки частіше відчували позитивні емоції під час та після першого поцілунку. А от у жінок в ці моменти були тривога та невпевненість.