Без народних методів: як ефективно підвищити лібідо

Знижене лібідо – проблема, від якої сучасні пари страждають набагато частіше, аніж може здаватися. Водночас якщо це сталося з вами, не варто панікувати.

Підвищити лібідо можна, залишаючись у звичному ритмі життя. Розповідаємо, як це зробити – без препаратів та народів методів.

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Як підвищити лібідо

Зменште рівень тривоги.

Загалом тривога та лібідо – антоніми. Щоб покращити власний емоційний стан, варто:

збільшити фізичну активність (записатися у зал або займатися доступним спортом вдома);

знайти нове хобі;

змінити звичні локації (навіть інша дорога до роботи – вже маленька перемога);

відверто поговорити з партнером або партнеркою про свої переживання.

Проаналізуйте сексуальну активність поза межами статевого акту.

Іноді прелюдія може суттєво підвищити сексуальний потяг. Обговоріть з партнером свої ідеї. Влаштуйте сексуальну гру, яка додасть родзинку до стосунків й підвищить ваше бажання.

Налагодьте режим сну

Так, ви вже сто разів чули про 8 годин сну. Але, якщо серйозно, це – дуже важливо. Достатня тривалість сну гарантує заряд енергії на весь день. Він суттєво покращить всі сфери вашого життя. Зокрема, сексуальну.

Дотримуйтеся здорового харчування

Збалансоване харчування – must have для здорового організму. А здоровий організм = якісне задоволення від сексуального життя.

Влаштуйте спільний відпочинок

Втечіть від усіх й проведіть час за заняттями, які доставляють вам задоволення. Прогулянка у гори або навіть марафон улюбленого серіалу дасть вам бажане моральне перезавантаження. Окрім того, іноді дуже корисно побути тільки удвох.