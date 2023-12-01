Є два слова, які дуже часто використовують чоловіки та жінки, у яких є діти. Насправді вони не розуміють на скільки шкодять самі собі.

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Як краще не називати свого партнера

Чоловік і жінка, які кличуть один одного "мама" і "тато" дуже швидко починають спати у різних кімнатах. Вони можуть навіть не помічати, як через розмови з дітьми починають називати свого партнера вже не на ім'я, а "тато" або "мама". Це дуже впливає на підсвідомість та зменшує сексуальний потяг. Ніхто не хоче спати з батьками.

Багато людей не усвідомлюють, що коли у них народжуються у стосунках діти, вони стають батьками у всіх формах і завжди. Саме це й впливає на секс.

У вас практично не залишилося бажання. Коли ви даєте один одному батьківські титули, ви надаєте одне одному батьківський настрій,

– пояснила терапевтка Маріса Пер.



Як людям, у яких є діти, не вбити своє сексуальне життя / Фото Edward Eyer, Pexels

Тому дуже важливо не забувати, що для свого партнера ви, перш за все, – кохана людина. Розділення ролей допоможе вам залишатися пристрасними коханцями у ліжку.

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До речі, за словами Пер, заборона вживання слів "мама" і "тато" стосується і тих пар, які мають домашніх улюбленців. Адже миле прізвисько, яке ви даєте коханій людині, насправді може зменшити сексуальний зв'язок між вами.