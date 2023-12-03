Без народных методов: как эффективно повысить либидо
Источник:GQ
Пониженное либидо – проблема, от которой современные пары страдают гораздо чаще, чем может показаться. В то же время, если это произошло с вами, не стоит паниковать.
Повысить либидо можно, оставаясь в привычном ритме жизни. Рассказываем, как это сделать – без препаратов и методов.
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Как повысить либидо
Уменьшите уровень тревоги.
В общем, тревога и либидо – антонимы. Чтобы улучшить собственное эмоциональное состояние, следует:
- увеличить физическую активность (записаться в зал или заниматься доступным спортом на дому);
- найти новое хобби;
- сменить привычные локации (даже другая дорога к работе – уже маленькая победа);
- откровенно поговорить с партнером или партнершей о своих переживаниях.
Проанализируйте сексуальную активность вне полового акта.
Иногда прелюдия может существенно повысить сексуальное влечение. Обсудите с партнером свои идеи. Устройте сексуальную игру, которая добавит изюминку в отношения и повысит ваше желание.
Настройте режим сна
Да, вы уже сто раз слышали о 8 часах сна. Но, если серьезно, это очень важно. Достаточная продолжительность сна гарантирует заряд энергии на весь день. Он существенно улучшит все сферы вашей жизни. В частности, сексуальную.
Соблюдайте здоровое питание
Сбалансированное питание – must have для здорового организма. А здоровый организм – качественное удовольствие от сексуальной жизни.
Устройте общий отдых
Убегите от всех и проведите время за занятиями, которые доставляют вам удовольствие. Прогулка по горам или даже марафон любимого сериала даст вам желаемую моральную перезагрузку. Кроме того, иногда очень полезно побыть только вдвоем.