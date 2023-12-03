Без народных методов: как эффективно повысить либидо

Пониженное либидо – проблема, от которой современные пары страдают гораздо чаще, чем может показаться. В то же время, если это произошло с вами, не стоит паниковать.

Повысить либидо можно, оставаясь в привычном ритме жизни. Рассказываем, как это сделать – без препаратов и методов.

Обратите внимание Два слова, которые могут убить секс в ваших отношениях

Как повысить либидо

Уменьшите уровень тревоги.

В общем, тревога и либидо – антонимы. Чтобы улучшить собственное эмоциональное состояние, следует:

увеличить физическую активность (записаться в зал или заниматься доступным спортом на дому);

найти новое хобби;

сменить привычные локации (даже другая дорога к работе – уже маленькая победа);

откровенно поговорить с партнером или партнершей о своих переживаниях.

Проанализируйте сексуальную активность вне полового акта.

Иногда прелюдия может существенно повысить сексуальное влечение. Обсудите с партнером свои идеи. Устройте сексуальную игру, которая добавит изюминку в отношения и повысит ваше желание.

Настройте режим сна

Да, вы уже сто раз слышали о 8 часах сна. Но, если серьезно, это очень важно. Достаточная продолжительность сна гарантирует заряд энергии на весь день. Он существенно улучшит все сферы вашей жизни. В частности, сексуальную.

Соблюдайте здоровое питание

Сбалансированное питание – must have для здорового организма. А здоровый организм – качественное удовольствие от сексуальной жизни.

Устройте общий отдых

Убегите от всех и проведите время за занятиями, которые доставляют вам удовольствие. Прогулка по горам или даже марафон любимого сериала даст вам желаемую моральную перезагрузку. Кроме того, иногда очень полезно побыть только вдвоем.