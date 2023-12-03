Підвищити лібідо можна, залишаючись у звичному ритмі життя. Розповідаємо, як це зробити – без препаратів та народів методів.
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Як підвищити лібідо
Зменште рівень тривоги.
Загалом тривога та лібідо – антоніми. Щоб покращити власний емоційний стан, варто:
- збільшити фізичну активність (записатися у зал або займатися доступним спортом вдома);
- знайти нове хобі;
- змінити звичні локації (навіть інша дорога до роботи – вже маленька перемога);
- відверто поговорити з партнером або партнеркою про свої переживання.
Проаналізуйте сексуальну активність поза межами статевого акту.
Іноді прелюдія може суттєво підвищити сексуальний потяг. Обговоріть з партнером свої ідеї. Влаштуйте сексуальну гру, яка додасть родзинку до стосунків й підвищить ваше бажання.
Налагодьте режим сну
Так, ви вже сто разів чули про 8 годин сну. Але, якщо серйозно, це – дуже важливо. Достатня тривалість сну гарантує заряд енергії на весь день. Він суттєво покращить всі сфери вашого життя. Зокрема, сексуальну.
Дотримуйтеся здорового харчування
Збалансоване харчування – must have для здорового організму. А здоровий організм = якісне задоволення від сексуального життя.
Влаштуйте спільний відпочинок
Втечіть від усіх й проведіть час за заняттями, які доставляють вам задоволення. Прогулянка у гори або навіть марафон улюбленого серіалу дасть вам бажане моральне перезавантаження. Окрім того, іноді дуже корисно побути тільки удвох.