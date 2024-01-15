Якщо стосунки помирають: 5 кроків, аби знову вдихнути у них життя

На жаль, іноді у стосунках зникає іскра. Коли кохання начебто й є, а кожен день разом стає все тьмянішим. Тоді перед парою – вибір: сказати одне одному "бувай" або спробувати вдихнути у стосунки нове життя.

Якщо обираєш другий варіант, вжити заходів потрібно негайно. Головне – чесність. Перед собою та перед партнером або партнеркою. Бо якщо ви залишатиметеся "під скляним ковпаком", оживити стосунки буде фактично неможливо.

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Крок один – відверта розмова. Спілкування – пріоритет у стосунках. І дуже часто емоційна пауза в історії кохання свідчить, що між закоханими зник діалог. Створіть безпечний простір, аби кохана людина могла вам відкритися, почуваючись при цьому у комфорті. Обговоріть те, що турбує, водночас намагайтеся уникати критики у жорсткій формі. Визначіть головні проблеми у стосунках й працюйте, аби їх розв'язати.

Якщо знайдете першопричину, чому у стосунках все пішло не туди, зможете її позбутися.

Крок два – спільні інтереси.

Пригадайте, яке заняття колись вас об'єднало й знову займіться цим. Спільні зацікавлення або хобі знову створять позитивний спільний досвід.

Крок три – вдячність.

Цінувати партнера або партнерку – запорука щасливих стосунків. Водночас чим довше вони тривають, тим частіше можна забувати висловлювати вдячність. Тому візьміть паузу у ритмі життя й зробіть це. Навіть маленькі прояви турботи та вдячності можуть перезавантажити вашу історію.

Крок чотири – відпустіть образи.

Прощення – потужний інструмент зцілення для вас та вашого партнера або партнерки. Якщо збираєтеся продовжувати стосунки, наберіться сміливості, аби відпустити усі образи. Навіть ті, які засіли глибоко під шкірою.

Крок п'ять – зверніться до психологів.

Професійна та структурована допомога – must have, якщо все інше не допомогло.